ФСБ РФ не пропускает на границе авто с номерами боевиков - ИС

По данным военной агентуры, автомобили с номерами ДНР без объяснения причин возвращают на оккупированную территорию

Пограничная служба ФСБ РФ прекратила пропуск через границу в Россию транспортных средств с номерными знаками террористической организации ДНР из оккупированных районов Донецкой области. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

"Автомобили без объяснения причин возвращают на территорию ДНР или предлагают сменить номерные знаки на украинские. Среди сотрудников погранслужбы ФСБ РФ данное решение объясняется осложнением криминогенной ситуации в приграничных районах РФ и увеличением уголовных и административных правонарушений, которые совершают выходцы из временно оккупированных территорий Донбасса", - отмечается в сообщении.

По данным военной агентуры, ранее подобные негласные запреты вводились неоднократно, однако через определенные промежутки времени снимались.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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