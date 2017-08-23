Дело Дыминского: Луценко озвучил версию следствия
Охранник владельца ФК Карпаты Петра Дыминского Андрей Борщ, который взял на себя ответственность за смертельное ДТП, на самом деле не был в момент аварии за рулем автомобиля. Об этом во время рабочего визита в Запорожскую область заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщила пресс-служба ГПУ.
"Я абсолютно четко заявляю о том, что человек, который заявил, что он был водителем, за рулем в этот момент не был. Он специально приехал из Львова и сел за руль", - сказал генпрокурор.
При этом Луценко уточнил, что утверждать, будто бы за рулем был Дыминский, пока нельзя: для этого нужно провести ряд следственных действий.
Генпрокурор выразил сожаление, что бизнесмен "не идет навстречу следствию".
Позже следствие получило доказательства того, что за рулем автомобиля Mercedes точно был не охранник. В понедельник утром Дыминскому была вручена повестка на допрос 23 августа, однако 22 августа он якобы улетел в Женеву и на первый допрос не явился.
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