Дело Дыминского: Луценко озвучил версию следствия

Глава ГПУ заявил, что охранник Дыминского якобы "приехал из Львова и сел за руль", а также посетовал, что сам бизнесмен "не идет навстречу следствию"

Охранник владельца ФК Карпаты Петра Дыминского Андрей Борщ, который взял на себя ответственность за смертельное ДТП, на самом деле не был в момент аварии за рулем автомобиля. Об этом во время рабочего визита в Запорожскую область заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщила пресс-служба ГПУ.

"Я абсолютно четко заявляю о том, что человек, который заявил, что он был водителем, за рулем в этот момент не был. Он специально приехал из Львова и сел за руль", - сказал генпрокурор.

При этом Луценко уточнил, что утверждать, будто бы за рулем был Дыминский, пока нельзя: для этого нужно провести ряд следственных действий.

Генпрокурор выразил сожаление, что бизнесмен "не идет навстречу следствию".

18 августа 2017 года на трассе Львов-Краковец в районе села Ямельня автомобиль владельца ФК Карпаты Петра Дыминского попал в ДТП , в результате которого погибла молодая женщина. Виновником аварии признал себя охранник бизнесмена Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена. Родственники погибшей утверждают, что за рулем Mercedes находился сам Дыминский, а Борщ взял вину на себя.





Позже следствие получило доказательства того, что за рулем автомобиля Mercedes точно был не охранник. В понедельник утром Дыминскому была вручена повестка на допрос 23 августа, однако 22 августа он якобы улетел в Женеву и на первый допрос не явился.

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