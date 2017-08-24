В центре Киева застрелили человека - СМИ

Инцидент произошел на улице Шота Руставели. Мужчина скончался на месте

В Киеве на улице Шота Руставели неизвестные стреляли в мужчину, сообщает dtp.kiev.ua.

Огонь был открыт из автомобиля Toyota.

Прибывшие на место происшествия медики не смогли реанимировать пострадавшего - он скончался на месте. В столице введен план перехват.

Как сообщает Киев Оперативный, нападавших было двое и после происшествия они скрылись на автомобиле.

23 августа в Ровно злоумышленники выбили стекло в автомобиле мужчины, занимающегося обменом валют, и забрали почти 800 тыс грн и более $6 тыс.

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