В центре Киева застрелили человека - СМИ
24.08.2017 01:19
Инцидент произошел на улице Шота Руставели. Мужчина скончался на месте
Фото: dtp.kiev.ua
В Киеве на улице Шота Руставели неизвестные стреляли в мужчину, сообщает dtp.kiev.ua.
Огонь был открыт из автомобиля Toyota.
Прибывшие на место происшествия медики не смогли реанимировать пострадавшего - он скончался на месте. В столице введен план перехват.
Как сообщает Киев Оперативный, нападавших было двое и после происшествия они скрылись на автомобиле.
23 августа в Ровно злоумышленники выбили стекло в автомобиле мужчины, занимающегося обменом валют, и забрали почти 800 тыс грн и более $6 тыс.
Читайте также: На Закарпатье пограничники со стрельбой останавливали нарушителя
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
15:30
-
вчера
19:26
-
вчера
19:16
-
вчера
18:29
-
вчера
18:28
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 26981
- 26451
- 15186
- 14617
- 14600
Спецпроекты
Новости партнеров