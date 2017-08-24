В китайском Макао вследствие тайфуна погибли 9 человек

Жители, сражающиеся с последствиями стихийного бедствия, заявили, что Макао был совершенно не готов к Хато

По меньшей мере, девять человек погибли, многие пропали без вести вследствие обрушения тайфуна на специальный административный район Китая Макао. Об этом сообщает Reuters.

Государственный телеканал Макао TDM отметил, что тайфун Хато, максимальной 10 категории, был самым сильным с 1968 года.

Жители, сражающиеся с последствиями стихийного бедствия в бывшей португальской колонии, заявили, что Макао был совершенно не готов к Хато и его разрушительным ветрам более 200 км/ч.

В среду Хато бушевал в Гонконге, выкорчевывая деревья, затопляя улицы, вынуждая отменить сотни авиарейсов и остановить финансовую торговлю. Сообщалось о 34 людях, раненых в Гонконге.

"Я в шоке от позднего уведомления и отсутствия подготовки к этому тайфуну. Жители находятся в опасности и не знают, придет ли помощь", - говорит Эшли Сазерленд-Леич, консультант по маркетингу из Макао.

Напомним, вчера в Гонконге был зафиксирован тайфун максимальной десятой категории

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