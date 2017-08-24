В Симферополе задержали активисток Украинского культурного центра

Оккупанты заявили, что на них есть ориентировка, согласно которой они "занимаются незаконной деятельностью"

Во временно оккупированном Симферополе на железнодорожном вокзале задержали активисток Украинского культурного центра (УКЦ) Галину Балобан и Елену Попову. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook.

"Заявили, что на них есть ориентировка, согласно которой они "занимаются незаконной деятельностью", и отвезли в Железнодорожный райотдел. Говорят теперь с оперативником", - написал он.

По словам Наумлюка, силовики оккупантов в Крыму регулярно задерживают участников Центра накануне и в дни украинских национальных праздников, "чтобы они не проявляли публичную активность".

"Думаю, что продержат часа три, объявят очередное предупреждение об ответственности за ведение незаконной деятельности и отпустят. Так что надеюсь, ничего серьезного, но все же обратите внимание", - написал журналист.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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