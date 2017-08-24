В Симферополе задержали активисток Украинского культурного центра
Во временно оккупированном Симферополе на железнодорожном вокзале задержали активисток Украинского культурного центра (УКЦ) Галину Балобан и Елену Попову. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook.
"Заявили, что на них есть ориентировка, согласно которой они "занимаются незаконной деятельностью", и отвезли в Железнодорожный райотдел. Говорят теперь с оперативником", - написал он.
По словам Наумлюка, силовики оккупантов в Крыму регулярно задерживают участников Центра накануне и в дни украинских национальных праздников, "чтобы они не проявляли публичную активность".
"Думаю, что продержат часа три, объявят очередное предупреждение об ответственности за ведение незаконной деятельности и отпустят. Так что надеюсь, ничего серьезного, но все же обратите внимание", - написал журналист.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:30
-
вчера
15:30
-
вчера
19:26
-
вчера
19:16
-
вчера
18:29
Новости партнеров
- 27623
- 27126
- 21051
- 14920
- 12597