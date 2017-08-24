В Турции автобус врезался в мост: есть жертвы
24.08.2017 14:46
Погибли по меньшей мере 5 человек
Фото: ЕРА
В Турции пассажирский автобус врезался в опору моста. Погибли по меньшей мере 5 человек. Об этом сообщает Daily Sabah.
Инцидент произошел на автодороге Эскишехир - Анкара.
Точное количество раненых не сообщается. На место аварии отправили большое количество пожарных и скорых.
Вчера, 23 августа, возле немецкого города Оснабрюк перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали 44 человека.
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