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В Турции автобус врезался в мост: есть жертвы

24.08.2017 14:46
Погибли по меньшей мере 5 человек
В Турции автобус врезался в мост: есть жертвы
Фото: ЕРА

В Турции пассажирский автобус врезался в опору моста. Погибли по меньшей мере 5 человек. Об этом сообщает Daily Sabah.

Инцидент произошел на автодороге Эскишехир - Анкара.

Точное количество раненых не сообщается. На место аварии отправили большое количество пожарных и скорых.

Вчера, 23 августа, возле немецкого города Оснабрюк перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали 44 человека. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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