В Киеве на Львовской улице горит здание
24.08.2017 21:21
По данным СМИ, здание не эксплуатируется
Фото: Киев Оперативный
В Киеве на улице Львовская горит здание, сообщает Киев Оперативный.
По данным СМИ, здание не эксплуатируется. О пострадавших не сообщается.
На месте уже работают пожарные.
Ранее сегодня в результате взрыва неустановленного устройства на улице Грушевского в Киеве пострадали три человека.
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