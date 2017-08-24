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В Киеве на Львовской улице горит здание

24.08.2017 21:21
По данным СМИ, здание не эксплуатируется
В Киеве на Львовской улице горит здание
Фото: Киев Оперативный

В Киеве на улице Львовская горит здание, сообщает Киев Оперативный.

По данным СМИ, здание не эксплуатируется. О пострадавших не сообщается. 

На месте уже работают пожарные.

Ранее сегодня в результате взрыва неустановленного устройства на улице Грушевского в Киеве пострадали три человека.

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