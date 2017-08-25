USD:  25.38  25.65   EUR:  29.70  30.23  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Убийство в центре Киева: задержанному объявлено о подозрении

25.08.2017 10:48
36-летнего подозреваемого задержали на месте преступления при попытке к бегству
Убийство в центре Киева: задержанному объявлено о подозрении
Фото: пресс-служба полиции

Подозреваемому в убийстве иностранца в Киеве на улице Шота Руставели объявлено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Он подозревается в умышленном убийстве по предварительному сговору группы лиц.

Также сообщается, что его задержали во время попытки сбежать с места совершения преступления на автомобиле. Злоумышленником оказался 36-летний мужчина, временно проживающий в столице. 

Инцидент произошел вечером 23 августа. Как сообщалось, нападавший стрелял из автомобиля, на котором и попытался затем скрыться с места преступления. Позже стало известно, что убитый был иностранцем 1988 года рождения.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 