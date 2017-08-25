В Киеве на проспекте Победы автомобиль насмерть сбил женщину

По предварительным данным, женщина перебегала дорогу в неположенном месте

В Киеве на проспекте Победе автомобиль Daewoo насмерть сбил женщину, сообщает Киев Оперативный.

Инцидент произошел 24 августа возле остановки общественного транспорта "Чайка", примерно в 21:30. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Ранее сегодня сообщалось, что подозреваемому в убийстве иностранца в Киеве на улице Шота Руставели объявлено о подозрении.

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