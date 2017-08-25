В Киеве задержали мужчину, грабившего дома и погреба на Осокорках
В Киеве задержали 35-летнего жителя столицы, который обворовывал дома и погреба на Осокорках, сообщает пресс-служба полиции.
Уточняется, что задержанный недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу с проникновением.
Мужчина залезал в дачные дома, а украденное перепродавал.
Злоумышленник рассказал правоохранителям, что перед тем, как залезать в дом, он за ним наблюдал, проверяя, часто ли приезжают хозяева и есть ли в доме ценные вещи.
Мужчина был задержан на горячем. Начато уголовное производство по факту кражи.
Ранее сегодня сообщалось, что подозреваемому в убийстве иностранца в Киеве на улице Шота Руставели объявлено о подозрении.
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