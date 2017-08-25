Тройное ДТП в Винницкой области: есть погибший и пострадавшие
В Немировском районе Винницкой области произошло столкновение автомобилей Mercedes, ВАЗ 2104 и Mitsubishi Outlander. Один из водителей погиб, другие пострадавшие с тяжелыми травмами доставлены в больницу, сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.
Авария произошла во второй половине дня 24 августа на дороге Нимиров-Гайсин.
Предварительно установлено, что 62-летний водитель автомобиля ВАЗ 2104 выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими автомобилями. Водитель ВАЗ 2104 умер. Трое пассажиров - доставлены в больницу.
Фото: vn.npu.gov.ua
По словам родственников погибшего, в последнее время он жаловался на сердце. Согласно предварительной информации, за рулем он находился в трезвом состоянии.
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