Четвертый энергоблок Ривненской АЭС отключен от сети

Проводится поиск и устранение причин данного события

25 августа в 15:53 энергоблок №4 Ривненской АЭС был отключен от сети действием автоматической защиты генератора. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Событие квалифицировано уровнем "ноль - вне шкалы" в соответствии со шкалой оценки ядерных событий INES.

В Энергоатоме отметили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Проводится поиск и устранение причин данного события.

"По состоянию на 17 часов 25 августа, в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1 750 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было", - сказано в сообщении.

20 августа энергоблок №1 Запорожской АЭС был отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта.

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