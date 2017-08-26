В Киевской области загорелась электричка

Из-за возгорания электропоезда №828 Жмеринка-Киев в пути задержались несколько пассажирских поездов

Движение нескольких пассажирских поездов было задержано из-за возгорания в пути электропоезда №828 Жмеринка-Киев сегодня в Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзалізниці.

"Сегодня, 26 августа, из-за возгорания электропоезда №828 Жмеринка-Киев в пути задержались несколько пассажирских поездов. В результате пожара никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Задержались такие пассажирские поезда: №70 Львов-Мариуполь - на 1 час 49 минут, №66 Кишинев-Москва - на 1 час 16 минут, №764 Одесса-Дарница - на 1 час 17 минут, №23 Москва-Одесса - на 1 час 91 минута, №47 Москва-Кишинев - на 13 минут.

Также было задержано движение двух пригородных поездов.

Электропоезд Жмеринка-Киев загорелся в 10:03. Возгорание было ликвидировано силами пожарного поезда и пожарных. После ликвидации огня пассажиры с помощью вспомогательного локомотива были доставлены на станцию Фастов и пересажены в другой электропоезд.

Обстоятельства инцидента расследуются.

Ранее сообщалось, что в пригородном поезде Королево-Тересва произошел пожар во время движения в Хустском районе, между населенными пунктами Стеблевка и Сокирница. Инцидент произошел 25 августа около 18:00.

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