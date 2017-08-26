Свалка с медотходами под Киевом: открыто уголовное производство

Производство возбуждено по ст. 239 Уголовного кодекса Украины - загрязнение или порча земель

По факту обнаружения свалки с медицинскими отходами под Киевом открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции Киевской области.





Незаконная свалка медицинского мусора обнаружена в лесополосе в селе Демидов Вышгородского района. Десятки мешков с медицинскими шприцами, контейнерами и другими отходами органического происхождения лежали под открытым небом.





На месте происшествия работали сотрудники Вышгородского отдела полиции и задокументировали незаконную свалку специфического мусора.





Сейчас полицейские устанавливают медицинское учреждение, подрядчиков и других лиц, нарушивших условия договора по утилизации медицинских отходов. Также проводят необходимые следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к загрязнению окружающей среды.









Фото: facebook.com/полиция Киевской области





По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 239 Уголовного кодекса Украины - загрязнение или порча земель. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Досудебное следствие продолжается.





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