Сын Шуфрича на Bentley сбил человека в Киеве

Сын Нестора Шуфрича на автомобиле Bentley, превысив скорость, сбил человека в центре Киева

Сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор вчера, 26 августа, сбил человека на ул. Шота Руставели в Киеве. Об этом сообщил источник в полиции.



"Шуфрич Нестор Несторович, 1994 г. р. На управляемом автомобилем "Бентли" АА9227РО двигался по проезжей части ул. Шота Руставели и совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на пешехода Мельниченко, который получил телесные повреждения перелом правой голени, вывих правого плеча, сотрясение головного мозга, ЗТГК, ЗЧМТ", - уточнил собеседник LIGA.net.











Эту информацию подтвердила пресс-служба депутата Шуфрича: "В субботу вечером сыном народного депутата Нестора Шуфрича, Шуфричем Нестором Несторовичем было совершено ДТП на автомобиле марки Bentley… По предварительной информации, на улице Шота Руставели непосредственно на пешеходном переходе или вблизи него с возможным превышением скорости Нестором-младшим был совершен наезд на пешехода, 31-летнего мужчину, вследствие чего тот получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы, степень которых устанавливается".



Пресс-служба заявила также, что автомобиль не принадлежит сыну депутата, а был предоставлен его другу для съемок клипа. Друг в момент ДТП также находился в автомобиле.



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