Полиция открыла производство по факту ДТП с сыном Шуфрича

У пострадавшего в ДТП с участием сына Нестора Шуфрича - закрытая черепно-мозговая травма, переломы предплечья и голени

Национальная полиция открыла производство по факту ДТП с участием сына народного депутата Оппозиционного блока Нестора Шуфрича - Нестора Шуфрича-младшего. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева на официальной странице в Facebook.



"Авария произошла вчера около 22:30 в Печерском районе Киева автомобиль "Бентли" на пешеходном переходе сбил мужчину. Пострадавшего с травмами тела "скорая" доставила в больницу", - гласит сообщение.



По данным Нацполиции, на момент аварии в салоне иномарки вместе с водителем 1994 года рождения находился его товарищ. Также известно, что авто не принадлежит водителю, а было взято в аренду.



Во время общения с правоохранителями водитель прошел тест на определение состояния опьянения и прошел исследования в больнице: результаты показали, что он трезв. Вместе с тем, у него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения.



По предварительной информации врачей, у пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма, переломы предплечья и голени.



Поэтому следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Водитель сотрудничает со следствием, его загранпаспорт приобщен к материалам уголовного производства. Автомобиль изъяли и доставили на штрафплощадку.



Неподалеку от места происшествия обнаружили камеры видеонаблюдения, записи с которых изымут. Для выяснения обстоятельств и механизма ДТП проведут экспертизы, в том числе технического состояния машины, автотехническую и фототехническую.



Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич-младший вчера вечером сбил человека на ул. Шота Руставели в Киеве.

