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Полиция открыла производство по факту ДТП с сыном Шуфрича

27.08.2017 11:10
У пострадавшего в ДТП с участием сына Нестора Шуфрича - закрытая черепно-мозговая травма, переломы предплечья и голени
Полиция открыла производство по факту ДТП с сыном Шуфрича

Национальная полиция открыла производство по факту ДТП с участием сына народного депутата Оппозиционного блока Нестора Шуфрича - Нестора Шуфрича-младшего. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева на официальной странице в Facebook.

"Авария произошла вчера около 22:30 в Печерском районе Киева автомобиль "Бентли" на пешеходном переходе сбил мужчину. Пострадавшего с травмами тела "скорая" доставила в больницу", - гласит сообщение.

По данным Нацполиции, на момент аварии в салоне иномарки вместе с водителем 1994 года рождения находился его товарищ. Также известно, что авто не принадлежит водителю, а было взято в аренду.

Во время общения с правоохранителями водитель прошел тест на определение состояния опьянения и прошел исследования в больнице: результаты показали, что он трезв. Вместе с тем, у него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения.

По предварительной информации врачей, у пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма, переломы предплечья и голени.

Поэтому следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Водитель сотрудничает со следствием, его загранпаспорт приобщен к материалам уголовного производства. Автомобиль изъяли и доставили на штрафплощадку.

Неподалеку от места происшествия обнаружили камеры видеонаблюдения, записи с которых изымут. Для выяснения обстоятельств и механизма ДТП проведут экспертизы, в том числе технического состояния машины, автотехническую и фототехническую.

Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич-младший вчера вечером сбил человека на ул. Шота Руставели в Киеве.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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