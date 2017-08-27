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В Киев авто, набитое оружием, влетело в грузовик

27.08.2017 15:39
Сегодня на мосту Патона в Киеве автомобиль, набитый оружием, влетел в грузовик
В Киев авто, набитое оружием, влетело в грузовик
Фото: dtp.kiev.ua
На мосту Патона в Киеве сегодня, 27 августа, произошло ДТП. Как сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook, автомобиль Москвич ехал по встречной полосе и врезался в машину.

Водитель Москвича сильно пострадал - его зажало в машине, вытаскивали спасатели. Он госпитализирован в критическом состоянии. В багажнике авто нашли оружие и боеприпасы. Гильзы рассыпались по дороге.

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Вчера вечером сын депуата Оппозиционного блока Нестора Шуфрича сбил пешехода в центре Киева. Национальная полиция открыла производство по факту ДТП по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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