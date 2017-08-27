В Киеве авто, набитое оружием, влетело в грузовик

Сегодня на мосту Патона в Киеве автомобиль, набитый оружием, влетел в грузовик

Фото: dtp.kiev.ua

ЛIГАБiзнесIнформ

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