В Киеве авто, набитое оружием, влетело в грузовик
27.08.2017 15:39
Сегодня на мосту Патона в Киеве автомобиль, набитый оружием, влетел в грузовик
Фото: dtp.kiev.ua
На мосту Патона в Киеве сегодня, 27 августа, произошло ДТП. Как сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook, автомобиль Москвич ехал по встречной полосе и врезался в машину.
Водитель Москвича сильно пострадал - его зажало в машине, вытаскивали спасатели. Он госпитализирован в критическом состоянии. В багажнике авто нашли оружие и боеприпасы. Гильзы рассыпались по дороге.
Вчера вечером сын депуата Оппозиционного блока Нестора Шуфрича сбил пешехода в центре Киева. Национальная полиция открыла производство по факту ДТП по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения).
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Водитель Москвича сильно пострадал - его зажало в машине, вытаскивали спасатели. Он госпитализирован в критическом состоянии. В багажнике авто нашли оружие и боеприпасы. Гильзы рассыпались по дороге.
Вчера вечером сын депуата Оппозиционного блока Нестора Шуфрича сбил пешехода в центре Киева. Национальная полиция открыла производство по факту ДТП по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения).
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
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