С начала года в Украине на водоемах погибли 866 человек - ГСЧС

Среди утонувших на водоемах в этом году 85 детей

С начала года на водоемах в Украине утонули 866 человек, 85 из них - дети. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

571 человека спасли, в том числе 124 ребенка.

Только с начала августа на водоемах погибли 66 украинцев, сообщают также в ГСЧС. Этот показатель превышает прошлогодний в два раза.

Самой распространенной причиной несчастных случаев является несоблюдение правил безопасного поведения у воды. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.

26 августа сообщалось, в Харьковской области в Мерефьянской районной больнице не приходя в сознание после удара током скончался 14-летний подросток.

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