В Киеве автомобиль с литовскими номерами сбил велосипедиста

ДТП произошло на перекрестке улиц Газопроводная и Кольцевая. Велосипедист скончался

В Киеве на перекрестке улиц Газопроводная и Кольцевая произошло смертельное ДТП с участием авто и велосипедиста, сообщает Эспрессо.

Водитель на авто с литовскими номерами сбил насмерть мужчину-велосипедиста 1976 года рождения.

По данным СМИ, автомобиль ехал на большой скорости на регулируемом перекрестке.

Фото: espreso.tv

Фото: espreso.tv

Части велосипеда разбросало в радиусе 100 метров.

26 августа сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор сбил человека на ул. Шота Руставели в Киеве.

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