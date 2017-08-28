В Киеве автомобиль с литовскими номерами сбил велосипедиста
28.08.2017 03:31
ДТП произошло на перекрестке улиц Газопроводная и Кольцевая. Велосипедист скончался
Фото: espreso.tv
В Киеве на перекрестке улиц Газопроводная и Кольцевая произошло смертельное ДТП с участием авто и велосипедиста, сообщает Эспрессо.
Водитель на авто с литовскими номерами сбил насмерть мужчину-велосипедиста 1976 года рождения.
По данным СМИ, автомобиль ехал на большой скорости на регулируемом перекрестке.
Фото: espreso.tv
Фото: espreso.tv
Части велосипеда разбросало в радиусе 100 метров.
26 августа сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор сбил человека на ул. Шота Руставели в Киеве.
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