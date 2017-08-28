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В столичном парке произошла стрельба: есть раненые - СМИ

28.08.2017 06:38
Инцидент произошел в парке по улице Кириловская. Нападавший сделал около 5-6 выстрелов, ранив двоих мужчин
В столичном парке произошла стрельба: есть раненые - СМИ
Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на улице Кириловская произошла стрельба. Ранены двое мужчин, сообщает Киев Оперативный. 

Инцидент произошел в парке. Двое мужчин выгуливали собаку, когда на одного из них напал неизвестный. По данным СМИ, из-за кустов вышли еще двое и началась драка, в ходе которой один из нападавших достал пистолет и сделал около 5-6 выстрелов.

Как сообщается, одна из пуль попала в спину мужчины с собакой, вторая - его другу в колено. Нападавшие скрылись. 

Медики оказали первую помощь пострадавшим. Предположительно, стреляли из травматического оружия. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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