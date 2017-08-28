В столичном парке произошла стрельба: есть раненые - СМИ
В Киеве на улице Кириловская произошла стрельба. Ранены двое мужчин, сообщает Киев Оперативный.
Инцидент произошел в парке. Двое мужчин выгуливали собаку, когда на одного из них напал неизвестный. По данным СМИ, из-за кустов вышли еще двое и началась драка, в ходе которой один из нападавших достал пистолет и сделал около 5-6 выстрелов.
Как сообщается, одна из пуль попала в спину мужчины с собакой, вторая - его другу в колено. Нападавшие скрылись.
Медики оказали первую помощь пострадавшим. Предположительно, стреляли из травматического оружия.
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