В столичном парке произошла стрельба: есть раненые - СМИ

Инцидент произошел в парке по улице Кириловская. Нападавший сделал около 5-6 выстрелов, ранив двоих мужчин

В Киеве на улице Кириловская произошла стрельба. Ранены двое мужчин, сообщает Киев Оперативный.

Инцидент произошел в парке. Двое мужчин выгуливали собаку, когда на одного из них напал неизвестный. По данным СМИ, из-за кустов вышли еще двое и началась драка, в ходе которой один из нападавших достал пистолет и сделал около 5-6 выстрелов.

Как сообщается, одна из пуль попала в спину мужчины с собакой, вторая - его другу в колено. Нападавшие скрылись.

Медики оказали первую помощь пострадавшим. Предположительно, стреляли из травматического оружия.

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