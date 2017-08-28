Падение автобуса в Керченский пролив: увеличилось число жертв
28.08.2017 10:19
В экстренных службах заявили о росте количества погибших в результате падения автобуса в Керченский пролив до 19 человек
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В результате падения автобуса в Керченский пролив число жертв автобуса увеличилось до 19 человек. Об этом сообщает пропагандистский российский ресурс РИА Новости.
"По состоянию на 28 августа 2017 года число погибших в результате падения автобуса с рабочими в Керченский пролив составляет 19 человек", - отмечается в сообщении.
25 августа сообщалось о 14 погибших в результате ДТП в Краснодарском крае Российской Федерации.
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