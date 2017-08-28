Падение автобуса в Керченский пролив: увеличилось число жертв

В экстренных службах заявили о росте количества погибших в результате падения автобуса в Керченский пролив до 19 человек

В результате падения автобуса в Керченский пролив число жертв автобуса увеличилось до 19 человек. Об этом сообщает пропагандистский российский ресурс РИА Новости.

"По состоянию на 28 августа 2017 года число погибших в результате падения автобуса с рабочими в Керченский пролив составляет 19 человек", - отмечается в сообщении.

25 августа сообщалось о 14 погибших в результате ДТП в Краснодарском крае Российской Федерации.

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