В СИЗО Беларуси нет пропавшего украинца - консул

Посольство Украины в Минске направило в МИД Беларуси ноту, в которой просит содействовать в выяснении местонахождения 19-летнего Павла Гриба

В следственных изоляторах МВД Беларуси нет пропавшего на территории этой страны украинца Павла Гриба, сына бывшего офицера Госпогранслужбы Украины. Об этом Радио Свобода сообщил украинский консул в Минске Александр Новоселов.

"Сегодня я этим вопросом занимался. Его нет среди задержанных или арестованных по линии МВД Беларуси, то есть в следственных изоляторах его нет. Это точно. Учитывая это, посольство подготовило и передало в адрес МИД Беларуси ноту, где обратилась с просьбой проинформировать и содействовать в его розыске, если он задержан, то сообщить причину его задержания, был ли адвокат, в связи с чем задержание, почему не сообщили согласно Венской конвенции о консульских сношениях ", - сказал Новоселов.

Ранее офицер запаса Игорь Гриб сообщил, что его 19-летнего сына Павла в Гомеле (Беларусь) похитили сотрудники ФСБ РФ. По его словам, Павел поехал в Гомель на встречу с девушкой из РФ, с которой познакомился в интернете, и пропал. МИД Украины поручил консулам в России и Беларуси установить путем контактов с компетентными органами этих стран местонахождение пропавшего гражданина.

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