ОБСЕ: Боевики недалеко Миусинска разместили 24 танка и 10 гаубиц
Недалеко от временно оккупированного Миусинска Луганской области наблюдатели ОБСЕ обнаружили военную технику боевиков. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.
"За линиями отвода, но вне пределов выделенных мест хранения вооружения на основе данных воздушного наблюдения обнаружено наличие 24 танков, 10 самоходных и восемь буксируемых гаубиц недалеко от, предположительно, полигона приблизительно в 5 км к юго-востоку от Миусинска (62 км к юго-западу от Луганска, - ред.)", - отметили в пресс-службе.
ОБСЕ также зафиксировала 22 танка и шесть зенитных ракетных комплексов возле Бугаевки.
18 июля ОБСЕ заявляла о военной технике боевиков в оккупированном Донецке.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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