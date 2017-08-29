ОБСЕ: Боевики недалеко Миусинска разместили 24 танка и 10 гаубиц

По данным наблюдателей, террористы в 62 км от Луганска спрятали военную технику за линиями ее отвода

Недалеко от временно оккупированного Миусинска Луганской области наблюдатели ОБСЕ обнаружили военную технику боевиков. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"За линиями отвода, но вне пределов выделенных мест хранения вооружения на основе данных воздушного наблюдения обнаружено наличие 24 танков, 10 самоходных и восемь буксируемых гаубиц недалеко от, предположительно, полигона приблизительно в 5 км к юго-востоку от Миусинска (62 км к юго-западу от Луганска, - ред.)", - отметили в пресс-службе.

ОБСЕ также зафиксировала 22 танка и шесть зенитных ракетных комплексов возле Бугаевки.

18 июля ОБСЕ заявляла о военной технике боевиков в оккупированном Донецке.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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