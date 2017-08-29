В Донбассе пьяный боевик въехал в автобусную остановку - ГУР

По данным украинской разведки, в результате ДТП травмы получили двое местных жителей

Пьяный боевик в Кальмиуском Донецкой области въехал в автобусную остановку. Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, террорист угнал Опель Вектра, который принадлежал гражданскому лицу, и въехал на нем в автобусную остановку. В результате ДТП травмы получили двое местных жителей.

"Так называемый заместитель министра обороны ДНР по материально-техническому обеспечению осуществлял инспекционную поездку по соединениям и частям 1 АК (Донецк) ВС РФ. Следствием указанной "инспекции" стала совершенная им дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был раздавлен военнослужащий одного из подразделений 1 АК", - отмечается в сообщении.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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