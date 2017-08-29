Сотрудника СБУ будут судить за сбор информации в сфере обороны

Обвиняемый имел непосредственный доступ к документам с грифом "Для служебного пользования", утверждают в Генпрокуратуре

Генеральная прокуратура передала в суд дело против сотрудника Службы безопасности, которого обвиняют в сборе служебной информации в сфере обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Расследованием уголовного производства занималось Главное следственное управление СБУ.

Сотрудника спецслужбы обвиняют в том, что он при выполнении своих обязанностей якобы собирал служебную информацию, имея непосредственный доступ к документам с информацией в сфере обороны, которые имели гриф ограничения доступа "Для служебного пользования".

Обвиняемому вменяют ч. 1 ст. 330 УК (передача или сбор сведений, составляющих служебную информацию, собранную в процессе оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности, в сфере обороны страны).

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Государственное обвинение по данному делу поддерживает Генпрокуратура.

Ранее в августе 2017 года сотрудники СБУ задержали во Львове по подозрению во взяточничестве собственного коллегу.

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