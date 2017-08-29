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В Киеве мужчина с ножом напал на охранника медучреждения

29.08.2017 15:30
Нападавшего мужчину задержали и доставили в территориальное управление полиции
В Киеве мужчина с ножом напал на охранника медучреждения
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Соломенском районе Киева мужчина напал с ножом на охранника медицинского учреждения. Нападающий был задержан полицейскими, сообщают в отделе коммуникации столичной полиции.

"Сегодня утром 31-летний киевлянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился с ножом на охранника медицинского учреждения, однако тот успел забежать в помещение и нажать на тревожную кнопку. Через несколько минут на место прибыла полиция охраны. Мужчину задержали и доставили в территориальное управление полиции", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли у задержанного нож и автомагнитолу. Мотивов своего поступка злоумышленник объяснить не смог.

По факту ведется досудебное расследование по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК, за что предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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