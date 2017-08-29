В Киеве мужчина с ножом напал на охранника медучреждения
В Соломенском районе Киева мужчина напал с ножом на охранника медицинского учреждения. Нападающий был задержан полицейскими, сообщают в отделе коммуникации столичной полиции.
"Сегодня утром 31-летний киевлянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился с ножом на охранника медицинского учреждения, однако тот успел забежать в помещение и нажать на тревожную кнопку. Через несколько минут на место прибыла полиция охраны. Мужчину задержали и доставили в территориальное управление полиции", - говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли у задержанного нож и автомагнитолу. Мотивов своего поступка злоумышленник объяснить не смог.
По факту ведется досудебное расследование по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК, за что предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Читайте также: В Киеве водитель маршрутки напал с ножом на ветерана АТО - СМИ
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:30
-
14:53
-
14:48
-
13:32
-
13:02