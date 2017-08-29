Сыну Шуфрича сегодня вручат подозрение по делу о ДТП

Прокуратура Киева согласовала подозрение сыну народного депутата Нестору Шуфричу

Нестору Шуфричу-младшему, который на Bentley на пешеходном переходе улицы Шота Руставели сбил мужчину, сегодня должны вручить подозрение. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Прокуратура Киева согласовала подозрение. И сегодня следователь планирует его вручить", - отметила Максимец.

26 августа сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор сбил человека на улице Шота Руставели в Киеве.

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