Сыну Шуфрича сегодня вручат подозрение по делу о ДТП
29.08.2017 15:52
Прокуратура Киева согласовала подозрение сыну народного депутата Нестору Шуфричу
Фото: скриншот видео
Нестору Шуфричу-младшему, который на Bentley на пешеходном переходе улицы Шота Руставели сбил мужчину, сегодня должны вручить подозрение. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Прокуратура Киева согласовала подозрение. И сегодня следователь планирует его вручить", - отметила Максимец.
26 августа сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор сбил человека на улице Шота Руставели в Киеве.
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