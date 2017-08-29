В Полтаве облили краской памятник Петру I: фото

Инцидент произошел на территории заповедника "Поле Полтавской битвы"

В Полтаве, на территории заповедника "Поле Полтавской битвы" неизвестные облили синей краской памятник Петру I и крест на могиле российских воинов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Согласно сообщению, инцидент произошел в ночь на 29 августа.

"Повреждение памятников увидел работник заповедника при обходе территории утром и сообщил о происшествии в полицию. Сейчас сотрудники отделения полиции № 1 города Полтава выясняют все обстоятельства правонарушения", - говорится в сообщении.

Об открытии уголовного производства по факту происшествия не сообщается.









Фото: pl.npu.gov.ua

Неизвестные в ночь на 25 августа разрушили памятную плиту бойцам батальона им. генерала Кульчицкого, погибших в ДТП на трассе между Бахмутом и Славянском в Донецкой области в январе 2015 года.

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