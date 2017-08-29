Сыну Шуфрича сообщили о подозрении по делу о ДТП - прокуратура
Нестору Шуфричу-младшему, 23-летнему водителю, который совершил ДТП на улице Шота Руставели, объявлено о подозрении. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе прокуратуры Киева.
"По согласованию с прокуратурой города Киева следователем в Киеве 29 августа 2017 года объявлено подозрение 23-летнему водителю, который совершил ДТП на улице Шота Руставели, в результате которого был травмирован пешеход", - отметили в пресс-службе.
Согласно медицинской документации травм, полученных пострадавшим, действия правонарушителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса. Статья предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы и лишение права управлять автомобилем на срок до трех лет.
После объявления о подозрении, водителю и его адвокату вручено ходатайство о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, которое будет направлено в Шевченковский райсуд Киева для принятия решения.
В суд направлено ходатайство об аресте автомобиля, за рулем которого во время ДТП находился водитель.
26 августа сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор сбил человека на улице Шота Руставели в Киеве.
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