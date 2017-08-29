В Ровно декан требовал деньги с родителей абитуриентов - СБУ

Чиновник, также возглавляющий отборочную комиссию, требовал от родителей двух абитуриентов $1,4 тысячи, утверждают правоохранители

В Ровно по подозрению во взяточничестве задержан декан одного из высших учебных заведений города. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

Как утверждают в СБУ, чиновник, который также возглавляет отборочную комиссию, якобы требовал от родителей двух абитуриентов $1,4 тысячи за "содействие в устройстве детей на дневную форму обучения".

Декан был задержан сотрудниками СБУ в центре Ровно "во время получения всей суммы взятки", отмечают в Службе.

Фото: пресс-центр СБУ

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Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 368 УК (взяточничество). Сейчас решается вопрос избрания ему меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

В июле 2017 года прокуратура сообщила проректору - главному бухгалтеру одного из киевских университетов о подозрении в присвоении 700 тысяч гривень.

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