Пропавший в Беларуси украинец может находиться в Краснодаре - СМИ

Российский адвокат Марк Фейгин не исключает, что 19-летний гражданин Украины действительно находится в управлении ФСБ по Краснодарскому краю

Пропавший на территории Беларуси сын офицера запаса ГПСУ Павел Гриб находится в Краснодаре, в местном ФСБ. Однако официального подтверждения этой информации нет, сообщает белорусское издание Еврорадио.

Согласно сообщению, информацию о нахождении украинца в краснодарском ФСБ, в то же время, не опровергли. Пресс-офицер УФСБ РФ по Краснодарскому краю посоветовал звонить за комментариями в Москву.

Российский адвокат Марк Фейгин не исключает, что 19-летний гражданин Украины действительно находится в управлении ФСБ по Краснодарскому краю.

"Такие случаи уже были. Потом человек возникал в России и делалось заявление со стороны ФСБ, что человек сам пересек границу. Сам, добровольно приехал на территорию России и сам сдался российским властям, так как узнал, что находится в розыске. Схема, которая будет применена для объяснения того, как этот парень, если это все же подтвердится, оказался на территории России, будет подобной. Она будет абсурдной по содержанию и такой же абсурдной по форме", - сказал Фейгин.

Он допустил при этом сотрудничество между белорусским КГБ и ФСБ РФ. "Даже уверен, что такое точно было. Из-за каких-то интересов и причин, о которых нам никогда не скажут. Возможно, есть какое-то специальное секретное соглашение для таких случаев между ФСБ и КГБ, как в таких случаях действовать", - сказал адвокат.

Что касается причин, почему ФСБ выбрала Павла, то Фейгин не исключает, что дело в российском солдате Викторе Агееве, которого украинские военные взяли в плен в Донбассе. Адвокат не исключает, что ФСБ сейчас "хватает всех, к кому может дотянуться, чтобы собрать хорошую цифру для обмена".

28 августа 2017 года офицер запаса Игорь Гриб сообщил, что его 19-летнего сына Павла в Гомеле (Беларусь) похитили сотрудники ФСБ РФ. По его словам, Павел поехал в Гомель на встречу с девушкой из РФ, с которой познакомился в интернете, и пропал. МИД Украины поручил консулам в России и Беларуси установить путем контактов с компетентными органами этих стран местонахождение пропавшего гражданина.

Украинский консул в Минске Александр Новоселов сообщил, что в следственных изоляторах МВД Беларуси нет пропавшего Павла Гриба.

На сегодняшний день местонахождение Павла не установлено. Официальной информации от МИД Беларуси по этому вопросу не поступало.

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