В результате взрыва под Днепром трое детей находятся в реанимации
По факту взрыва в пгт. Подгородное Днепропетровской области, в результате которого пострадали четверо детей, открыто уголовное производство по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.
"Днепропетровская прокуратура №3 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту небрежного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 264 УК Украины)", - сказано в сообщении.
В прокуратуре установили, что 29 августа четверо детей, 2007 года рождения, получили осколочные ранения в результате взрыва боеприпаса во дворе одного из жилых домов в пгт. Подгородное.
Дети госпитализированы в больницу, трое из них находятся в отделении реанимации, сообщили в прокуратуре.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщалось ранее, в Подгородном Днепропетровской области в результате взрыва неустановленного боеприпаса четверо детей получили травмы. Двое детей были госпитализированы в тяжелом состоянии: у одного ребенка - осколочные ранения живота, другому оторвало конечность. Двум другим также оказывается медицинская помощь, отметили в полиции.
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