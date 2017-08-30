Геращенко: К исчезновению украинца в Беларуси причастно ФСБ РФ

Нардеп считает, что к исчезновению Павла Гриба причастны белорусские и российские спецслужбы

Сын сотрудника Госпогранслужбы Украины Игоря Гриба Павел исчез на территории Беларуси не случайно, он был выманен в результате спецоперации российских спецслужб. Об этом заявил депутат от Народного фронта, помощник министра МВД Антон Геращенко в эфире телеканала 112.

В то же время, по словам Геращенко, ответственность лежит и на белорусских спецслужбах.

"Сегодня журналисты связались с девушкой, которая вроде бы его выманила. Она дала показания, что она сделала это под давлением ФСБ. Меня это убедило в том, что эта девушка и до сих пор действует под давлением ФСБ и сама, скорее всего, является агентом ФСБ", - сказал он.

Цель этой всей истории, по словам нардепа, придать максимальную огласку и создать еще одну историю для запугивания украинцев.

Российский адвокат Марк Фейгин ранее также допустил, что к исчезновению украинца причастны белорусское КГБ и ФСБ РФ.

По данным СМИ, Гриб сейчас находится в Краснодаре.

28 августа Игорь Гриб сообщил, что его 19-летнего сына Павла в Гомеле (Беларусь) похитили сотрудники ФСБ РФ. По его словам, Павел поехал в Гомель на встречу с девушкой из РФ, с которой познакомился в интернете, и пропал.

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