"Окровавленная правда": в Виннице протестовали журналисты

Причиной акции стало избиение журналиста Vlasno.info Богдана Новака во время освещение протестов против строительства кладбища в Сабарове

В Виннице прошла акция протеста против избиения журналистов, сообщает Vlasno.info.

Причиной акции стало избиение журналиста Vlasno.info Богдана Новака во время освещение протестов против строительства кладбища в микрорайне Сабаров.

Как сообщается, утром 29 августа Новака избили неизвестные, используя также слезоточивый газ, когда журналист снимал видео.

Фото: vlasno.info

Участники акции пришли с плакатами, а также разлили на стопку газет краску красного цвета, что символизировало насилие против журналистов, освещающих правду. Присутствующие требовали найти и наказать виновных в избиении журналиста.

Фото: vlasno.info

29 августа сообщалось, что в Виннице протест местных жителей против обустройства нового кладбища перерос в драку с представителями компании-подрядчика.

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