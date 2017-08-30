"Окровавленная правда": в Виннице протестовали журналисты
В Виннице прошла акция протеста против избиения журналистов, сообщает Vlasno.info.
Причиной акции стало избиение журналиста Vlasno.info Богдана Новака во время освещение протестов против строительства кладбища в микрорайне Сабаров.
Как сообщается, утром 29 августа Новака избили неизвестные, используя также слезоточивый газ, когда журналист снимал видео.
Фото: vlasno.info
Участники акции пришли с плакатами, а также разлили на стопку газет краску красного цвета, что символизировало насилие против журналистов, освещающих правду. Присутствующие требовали найти и наказать виновных в избиении журналиста.
Фото: vlasno.info
29 августа сообщалось, что в Виннице протест местных жителей против обустройства нового кладбища перерос в драку с представителями компании-подрядчика.
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