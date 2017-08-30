Возле Буковеля разбился частный вертолет, есть жертвы: фото

Вертолет Robinson R22 Beta и тело пилота были обнаружены в лесном массиве вблизи села Поляница

В Ивано-Франковской области в районе горнолыжного курорта Буковель разбился частный вертолет, погиб пилот. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Винтокрылая машина Robinson R22 Beta и тело пилота были обнаружены в лесном массиве вблизи села Поляница Яремчанского горсовета во вторник днем, 29 августа.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Фото: dsns.gov.ua

В пресс-службе управления ГСЧС в Ивано-Франковской области уточнили, что, по предварительным данным, погибший - 53-летний львовянин, которого спасатели разыскивали с 28 августа.

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21 августа 2017 года в России на Кубани при столкновении со скалой разбился пятиместный вертолет Robinson R-66, пилот погиб.

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