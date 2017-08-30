Суд сегодня изберет меру пресечения сыну Шуфрича
30.08.2017 12:39
Судебное заседание состоится в 13:00 в Шевченковском районном суде Киева
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Судебное заседание по избранию меры пресечения сыну народного депутата от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича состоится 30 августа в Шевченковском районном суде. Об этом сообщила LIGA.net пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Заседание запланировано на 13:00 в Шевченковском районном суде", - уточнила Максимец.
26 августа сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор сбил человека на улице Шота Руставели в Киеве.
29 августа 23-летнему Шуфричу-младшему было объявлено о подозрении.
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