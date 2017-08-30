На Закарпатье разоблачили группу наркоторговцев: фото

В ходе проведения обысков обнаружено и изъято 15 млн венгерских форинтов, $10 тыс, почти €10 тыс

На Закарпатье разоблачена группа лиц, занимавшихся незаконным изготовлением и сбытом в страны Европы. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган у себя в Facebook.

По предварительной информации, злоумышленники наладили незаконную переправку через государственную границу Украины в Европу наркотиков.

На территории Виноградовского района, на пункте пропуска Вилокна границе с Венгрией, при попытке незаконного перемещения из Украины в Европу около килограмма наркотического средства, был задержан местный житель.

В ходе совместной спецоперации у фигурантов уголовного производства по ч. 2 ст. 307 и ч.2 ст. 305 УК Украины было проведено семь обысков.

В результате обнаружено и изъято 15 млн венгерских форинтов, $10 тыс, почти € 10 тыс, автомобили, пистолет Форт, более 140 растений, похожих на коноплю, граната РГД-5, три черные маски, пакет с 400 г вещества растительного происхождения.

Назначены соответствующие судебные экспертизы.

1 июня в Киевской области сотрудники Службы безопасности прекратили деятельность наркогруппировки, которая реализовывало контрабандный кокаин и экстази.

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