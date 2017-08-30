Трагедия в Княжичах: ГПУ сообщила о подозрении троим полицейским

В Генпрокуратуре отметили, что в суд подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей

Генпрокуратура сообщила о подозрении троим должностным лицам Нацполиции по делу о перестрелке в Княжичах под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Полицейским, которые применили огнестрельное оружие, было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 (превышение власти, которым вызвано тяжелым последствиям, умышленное убийство двух и более лиц и совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса.

В суд подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Броварского района в Киевской области в результате проведения спецоперации по задержанию преступной группы грабителей погибли пятеро сотрудников Нацполиции. Официальная версия гласит, что правоохранители по ошибке открыли огонь друг против друга.

По факту гибели силовиков прокуратура Киевской области начала досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 115 УК - убийство.

Исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян отстранил всех правоохранителей, принимавших участие в спецоперации в Княжичах.

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