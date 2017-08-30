Против "крымского диверсанта" оккупанты завели еще одно дело
Против незаконно удерживаемого ФСБ в Крыму украинца Андрея Захтея, которому российские оккупанты вменяют "подготовку диверсий" на полуострове, открыли еще одно "дело". Об этом написал у себя в Facebook крымский журналист Антон Наумлюк.
"Против фигуранта дела "крымских диверсантов" Андрея Захтея возбудили еще одно уголовное дело по 324 статье УК РФ по обвинению в незаконном приобретении паспорта РФ", - сообщил он.
Он добавил, что таким образом паспорт Захтея признан недействительным, он лишен российского гражданства, а поэтому остается гражданином Украины.
13 июля 2017 года сообщалось, что украинцы Андрей Захтей и Дмитрий Штыбликов, которым российские оккупанты вменяют "подготовку диверсий" во временно аннексированном Крыму, заключили "сделку" с так называемым следствием и дали "признательные показания".
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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