Против "крымского диверсанта" оккупанты завели еще одно дело

Задержанного российскими спецслужбами в Крыму украинца Андрея Захтея оккупанты, помимо всего прочего, обвинили в "незаконном приобретении паспорта РФ"

Против незаконно удерживаемого ФСБ в Крыму украинца Андрея Захтея, которому российские оккупанты вменяют "подготовку диверсий" на полуострове, открыли еще одно "дело". Об этом написал у себя в Facebook крымский журналист Антон Наумлюк.

"Против фигуранта дела "крымских диверсантов" Андрея Захтея возбудили еще одно уголовное дело по 324 статье УК РФ по обвинению в незаконном приобретении паспорта РФ", - сообщил он.

Он добавил, что таким образом паспорт Захтея признан недействительным, он лишен российского гражданства, а поэтому остается гражданином Украины.

13 июля 2017 года сообщалось, что украинцы Андрей Захтей и Дмитрий Штыбликов, которым российские оккупанты вменяют "подготовку диверсий" во временно аннексированном Крыму, заключили "сделку" с так называемым следствием и дали "признательные показания".

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.