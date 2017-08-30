Мертвые души: в Луганской области присвоили 600 тыс грн пенсий

Чиновники начисляли деньги уже умершим пенсионерам. По такой схеме было украдено более 600 тыс грн бюджетных средств

В Луганской области Нацполиция совместно с сотрудниками СБУ уличили руководителя одного из территориальных управлений Пенсионного фонда в краже государственных средств по схеме начисления пенсий умершим гражданам. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Фигурантом дела также стал руководитель управления социальной защиты населения одного из горсоветов области.

По данным полиции, чиновники оформляли документы и начисляли пенсии умершим лицам. По такой схеме было присвоено более 600 тыс грн бюджетных средств.

Правоохранители провели ряд обысков по месту работы и жительства подозреваемых. В ходе обысков были изъяты 20 пенсионных удостоверений, оформленных на умерших граждан, и более 50 паспортов с идентификационными кодами.

Подозреваемым инкриминируют "присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Ранее сегодня был задержан глава земельной комиссии Фастовского городского совета Киевской области за вымогательство $70 тыс взятки.

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