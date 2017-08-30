В Киеве неизвестные открыли огонь по автомобилю и украли деньги
30.08.2017 21:42
Пострадавший получил огнестрельное ранение плеча. Объявлен план перехват
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В Киеве в Святошинском районе неизвестные открыли огонь по автомобилю и похитили из него сумку с деньгами водителями. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Объявлен план перехват. Нападавших, как уточняется, было трое.
Водитель 1977 года рождения получил огнестрельное ранение плеча. С места происшествия нападавшие сбежали на автомобиле BMW.
24 августа в Киеве полиция задержала мужчину, причастного к убийству иностранца на улице Шота Руставели.
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