В Сумах инспектор ГФС пытался продать данные налогоплательщиков
Прокуратура Сумской области совместно с сотрудниками СБУ уличила в преступной деятельности главного государственного ревизора-инспектора Государственной налоговой инспекции в Сумах. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Наталья Науменко, передает Укринформ.
Инспектор пытался продать персональные данные налогоплательщиков.
Правоохранителями установлено, что подозреваемый требовал от своего знакомого $1 тыс за предоставление информации из налоговых систем, содержащих персональную информацию. Инспектор был задержан во время получения денег и передачи флеш-носителя информации.
Ему инкриминируют "несанкционированную продажу информации с ограниченным доступом" и "требование и получение неправомерной выгоды служебным лицом".
Ранее сегодня был задержан глава земельной комиссии Фастовского городского совета Киевской области за вымогательство $70 тыс взятки.
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