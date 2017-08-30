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В Сумах инспектор ГФС пытался продать данные налогоплательщиков

30.08.2017 22:53
Подозреваемый требовал от своего знакомого $1 тыс за предоставление информации из налоговых систем, содержащих персональную информацию
В Сумах инспектор ГФС пытался продать данные налогоплательщиков
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Прокуратура Сумской области совместно с сотрудниками СБУ уличила в преступной деятельности главного государственного ревизора-инспектора Государственной налоговой инспекции в Сумах. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Наталья Науменко, передает Укринформ.

Инспектор пытался продать персональные данные налогоплательщиков.

Правоохранителями установлено, что подозреваемый требовал от своего знакомого $1 тыс за предоставление информации из налоговых систем, содержащих персональную информацию. Инспектор был задержан во время получения денег и передачи флеш-носителя информации.

Ему инкриминируют "несанкционированную продажу информации с ограниченным доступом" и "требование и получение неправомерной выгоды служебным лицом".

Ранее сегодня был задержан глава земельной комиссии Фастовского городского совета Киевской области за вымогательство $70 тыс взятки.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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