USD:  25.39  25.67   EUR:  30.09  30.68  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Бразилии в ДТП попали 36 автомобилей: есть жертвы

31.08.2017 08:19
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, 20 получили травмы различной степени тяжести
В Бразилии в ДТП попали 36 автомобилей: есть жертвы
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Бразилии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 36 автомобилей. Об этом сообщает Синьхуа.

По данным полиции, в штате Сан-Паулу погибли два человека и пострадали не менее 20 человек.

Причиной ДТП стало облако дыма, которое образовалось после пожара. По предварительной информации, водитель грузовика, который перевозил краску, не справился с управлением, после чего произошло несколько столкновений.

Спасатели полтора часа ликвидировали огонь.

26 августа возле британского города Милтон-Кинс в результате столкновения микроавтобуса с двумя  грузовиками погибли восемь человек.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.  

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 