В Бразилии в ДТП попали 36 автомобилей: есть жертвы
31.08.2017 08:19
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, 20 получили травмы различной степени тяжести
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В Бразилии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 36 автомобилей. Об этом сообщает Синьхуа.
По данным полиции, в штате Сан-Паулу погибли два человека и пострадали не менее 20 человек.
Причиной ДТП стало облако дыма, которое образовалось после пожара. По предварительной информации, водитель грузовика, который перевозил краску, не справился с управлением, после чего произошло несколько столкновений.
Спасатели полтора часа ликвидировали огонь.
26 августа возле британского города Милтон-Кинс в результате столкновения микроавтобуса с двумя грузовиками погибли восемь человек.
Бизнес на ЛІГА.net
-
07:15
-
вчера
20:00
-
вчера
19:05
-
вчера
18:45
-
вчера
17:29
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 37792
- 17817
- 15108
- 14428
- 14086
Спецпроекты
Новости партнеров