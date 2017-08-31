В Бразилии в ДТП попали 36 автомобилей: есть жертвы

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, 20 получили травмы различной степени тяжести

В Бразилии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 36 автомобилей. Об этом сообщает Синьхуа.

По данным полиции, в штате Сан-Паулу погибли два человека и пострадали не менее 20 человек.

Причиной ДТП стало облако дыма, которое образовалось после пожара. По предварительной информации, водитель грузовика, который перевозил краску, не справился с управлением, после чего произошло несколько столкновений.

Спасатели полтора часа ликвидировали огонь.

26 августа возле британского города Милтон-Кинс в результате столкновения микроавтобуса с двумя грузовиками погибли восемь человек.