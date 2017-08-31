Полиция открыла уголовное дело по нападению на депутата Булаха

Заказчиками преступления была поставлена задача "напугать" Дмитрия Булаха, отметил советник главы МВД Антон Геращенко

Нацполиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 125 (нанесение телесных повреждений) УК за нападение на депутата местного облсовета от партии Самопомощь Дмитрия Булаха. Об этом у себя в Facebook сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Нападавших было двое. Их целью не было ограбление. Били молча. Повалив на землю. Ногами. Остервенело. Скорее всего, заказчиками преступления была поставлена задача напугать Дмитрия Булаха, чтоб он отказался от своей активной гражданской позиции. Это будет одной из основных версий следствия", - отметил он.

По его словам, в настоящий момент сотрудники полиции собирают записи с видеокамер, расположенных по маршруту следования Булаха от дома к станции метро Тракторный завод.

"Поскольку нападавшие были без масок, то их будет довольно легко определить и привлечь к ответственности. Важнее здесь будет определить заказчиков нападения", - сказал Геращенко.

Он добавил, что недалеко от места инцидента проходили 5-6 прохожих, которые видели факт нападения.

30 августа в Харькове неизвестные днем избили Булаха.

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