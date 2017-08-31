Курц: Экология в Донбассе - бомба замедленного действия
Глава ОБСЕ Себастьян Курц считает необходимым предпринять срочные меры для предотвращения экологической катастрофы в Донбассе. Об этом сообщает Politico.
"Необходимы срочные меры для предотвращения гуманитарной и экологической катастрофы в Донбассе. Эта ситуация - тикающая бомба замедленного действия ", - подчеркнул Курц.
Он напомнил, что в начале 2017 года под обстрел попала Донецкая фильтрационная станция, где хранилось 7 тыс кг хлоргаза.
По его словам, если бы был взрыв, то ущерб был бы катастрофическим.
"Все стороны конфликта должны отложить политику и сосредоточиться на судьбе людей в этом опустошенном регионе", - отметил Курц.
Украина призвала сделать все для того, чтобы завтра, 1 сентября, режим прекращения огня был максимально соблюден.
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