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Курц: Экология в Донбассе - бомба замедленного действия

31.08.2017 16:32
Необходимы срочные меры для предотвращения гуманитарной и экологической катастрофы в Донбассе, сказал глава ОБСЕ
Курц: Экология в Донбассе - бомба замедленного действия
Себастьян Курц

Глава ОБСЕ Себастьян Курц считает необходимым предпринять срочные меры для предотвращения экологической катастрофы в Донбассе. Об этом сообщает Politico.

"Необходимы срочные меры для предотвращения гуманитарной и экологической катастрофы в Донбассе. Эта ситуация - тикающая бомба замедленного действия ", - подчеркнул Курц.

Он напомнил, что в начале 2017 года под обстрел попала Донецкая фильтрационная станция, где хранилось 7 тыс кг хлоргаза.

По его словам, если бы был взрыв, то ущерб был бы катастрофическим.

"Все стороны конфликта должны отложить политику и сосредоточиться на судьбе людей в этом опустошенном регионе", - отметил Курц.

Украина призвала сделать все для того, чтобы завтра, 1 сентября, режим прекращения огня был максимально соблюден.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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