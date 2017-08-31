СБУ задержала изготовителей фальшивых документов для граждан РФ

Задержанные члены группировки изготавливали фальшивые документы для граждан РФ и иностранцев из регионов с повышенной террористической активностью

Сотрудники СБУ совместно с полицией задержали в Киеве участников организованной группы, которые изготавливали поддельные документы для легализации нелегальных мигрантов в Украине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что члены группировки изготавливали фальшивые документы для граждан РФ и стран Ближнего Востока, которых сообщники должны были нелегально переправлять через государственную границу Украины.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела, правоохранители изъяли поддельные печати государственных органов, частных организаций, банковских учреждений, нотариусов, а также бланки паспортов, свидетельств о рождении, видов на жительство, доверенностей и свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.

В СБУ отметили, что значительную часть изъятых правоохранителями документов составляли паспорта граждан РФ, а также иностранцев из регионов с повышенной террористической активностью.

СБУ проверяет владельцев этих документов на причастность к террористической и иной противоправной деятельности.

Организатору группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК.









Фото: ssu.gov.ua

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