Во Львовской области журналисты попали в ДТП: погиб водитель

В полиции сообщают, что водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и въехал в железобетонную опору моста

Во Львовской области автомобиль, в котором ехали журналисты одного из региональных телеканалов, попал в ДТП. Водитель автомобиля погиб, сообщает пресс-служба областной полиции.

Авария произошла сегодня, 31 августа, около 15:30 на автодороге Львов - Ужгород в селе Верхний Лужок Старосамборского района.

"Предварительно установлено, что 28-летний львовянин, водитель Daewoo Lanos по неизвестным причинам не справился с управлением и въехал в железобетонную опору моста", - говорится в сообщении.

Водитель погиб, еще троих пассажиров доставили в больницу.

Известно, что пассажирами автомобиля были работники одного из львовских телеканалов.

20 августа 2017 года во Львовской области в результате столкновения трех автомобилей один человек погиб на месте, еще шестеро получили травмы.

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