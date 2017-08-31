Драка в парикмахерской Одессы: иностранец напал на полицейского

Иностранец напал на полицейского после того, как правоохранитель вступился за сотрудницу парикмахерской

В Одессе на улице Космонавтов иностранец напал на полицейского в парикмахерском салоне. В ходе потасовки сотрудник полиции применил травматическое оружие, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Оба участника инцидента были посетителями парикмахерской. Нападавший на полицейского, как уточняется, - "гражданин одной из восточных постсоветских стран". Он пропустил свою очередь, после чего стал нецензурно высказываться и угрожать в адрес сотрудницы салона. В ситуацию вмешался полицейский, предъявив удостоверение. В ответ иностранец ударил сотрудника полиции в область головы и шеи.

Фото: пресс-служба полиции



Защищаясь от ударов, полицейский достал травматический пистолет и осуществил несколько выстрелов в сторону правонарушителя.

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Начато расследование. Иностранец госпитализирован.

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