Полиция снова осматривает автомобиль Дыминского

Полиция и эксперты МВД повторно осматривают автомобиль бизнесмена

Сотрудники полиции совместно с экспертами Министерства внутренних дел проводят повторный осмотр автомобиля бизнесмена Петра Дыминского. Об этом в Facebook сообщил спикер МВД Артем Шевченко.



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30 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что экспертиза подтвердила: за рулем во время смертельного ДТП был не охранник бизнесмена, который взял на себя вину.



ДТП произошло 18 августа 2017 года на трассе Львов-Краковец в районе села Ямельня. В результате погибла молодая женщина. Виновником аварии признал себя охранник бизнесмена Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

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