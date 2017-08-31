Полиция снова осматривает автомобиль Дыминского
31.08.2017 20:31
Полиция и эксперты МВД повторно осматривают автомобиль бизнесмена
Фото: скриншот видео
Сотрудники полиции совместно с экспертами Министерства внутренних дел проводят повторный осмотр автомобиля бизнесмена Петра Дыминского. Об этом в Facebook сообщил спикер МВД Артем Шевченко.
30 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что экспертиза подтвердила: за рулем во время смертельного ДТП был не охранник бизнесмена, который взял на себя вину.
ДТП произошло 18 августа 2017 года на трассе Львов-Краковец в районе села Ямельня. В результате погибла молодая женщина. Виновником аварии признал себя охранник бизнесмена Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.
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